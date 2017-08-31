В России столкнулись две маршрутки – ВИДЕО

2017-08-31 12:00 | www.oxu.az | 3

На трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись два пассажирских микроактобуса «Пежо» и «Хендай».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, результате ДТП 13 человек доставлены в больницы.

Как видно на кадрах, один из автобусов перевернулся на бок. В «Пежо» находилось 13 человек, они направлялись во Владикавказ из Ставрополя. Частная маршрутка «Хендай», в которой находилось 6 человек, следовал в Нальчик.

Среди пострадавших двое детей. К счастью, в результате аварии никто не погиб.

И.Ф.