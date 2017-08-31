Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmesi gerekmesini gösterdi

2017-08-31 12:06 | www.trend.az | 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel lider olarak bir yaşamın sanıldığı kadar "cool" (havalı) olmadığını söyledi. Macron'un örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile on günde bir görüşmek zorunda olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Fransız Le Point dergisine mülakat veren 39 yaşındaki Macron, "Küresel sahnenin yeni ‘cool‘ çocuğu olmaya mı çalıştığı" şeklindeki soruyu, "Küresel sahne o kadar da ‘cool‘ bir alan değil" diye yanıtladı.

Macron buna bir örnek vermesi istendiğinde, "Ben Erdoğan ile on günde bir konuşmak zorunda olan biriyim" yanıtını verdi.

ANINDA AÇIKLAMA GELDİ

Mülakatın ardından Macron'un yardımcılarından biri açıklama yaparak Fransa Cumhurbaşkanının ifadelerinin Erdoğan'ı eleştirme ya da alaya alma amacı taşımadığını söyledi. Yetkili, "Sayın Erdoğan ile görüşmeler her zaman çok ciddidir" dedi.

Macron ile Erdoğan arasında bilinen son görüşme 27 Ağustos'ta gerçekleşmiş, Erdoğan'ı telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılarak Fransa'ya gönderilmesini talep etmişti.