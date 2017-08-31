Минздрав назвал причину частого обращения пациентов к методу искусственного оплодотворения

2017-08-31 12:11 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, заведующая отделением патологии беременных Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Мурадова Зинят сказала, что это можно связать не с желанием родителей, а с ростом числа бесплодия в последние годы.

По ее словам, страдающие бесплодием лица в качестве выхода выбирают искусственное оплодотворение.

Заведующая отделением отметила, что причины бесплодия различны: «В нашей стране случаи бесплодия больше всего связаны с мужчинами. Инфекции у мужчин, их образ жизни можно указать как причины бесплодия».

З.Мурадова сказала, что одним из основных нюансов правильного течения беременности является своевременное выявление факторов риска: «Это социально-биологические, акушерско-гинекологические и экстрагенитальные факторы. К биологическим факторам относятся возраст матери и отца, вредные привычки, вес тела, возраст младше 18 лет или старше 35 лет, к акушерско-гинекологическим – выкидыш в анамнезе, кесарево сечение, бесплодие и другие, к экстрагенитальным факторам относятся – выявление болезни мочевого пузыря, легких, сердечно-сосудистых заболеваний. Если они не будут выявлены своевременно, беременность может осложниться различными патологическими состояниями. Если входящие в группу риска женщины будут проходить обследование вовремя, тогда проблемы можно будет предотвратить. Все патологии приводят к преждевременным родам».