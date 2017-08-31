В Баку три месяца назад пропали 2 человека

2017-08-31 12:16 | www.apa.az | 3

В Баку пропали без вести 2 человека

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, родившийся в Баку в 1958 году Мирвахид Мусеви 22 мая в 20:00 вышел из квартиры, расположенной в Наримановском районе на улице Ага Нейматуллы 49, после чего его не видели. Его приметы: рост 1,75 см, худощавый, карие глаза, постоянно носит очки, волосы седые. Выходя из дома, на нем были синий пиджак, черные брюки и черные туфли.

Кроме того, родившаяся в Кюрдамирском районе 25-летняя Солмаз Асим гызы Гачаева 19 мая этого года около 23:30 вышла из дома в Наримановском районе Баку, после чего ее никто не видел. Ее приметы: рост 1,62 см, полноватая, волосы длинные черные, глаза черные. Выходя из дома, на ней были синие джинсы, красная кофта, белая спортивная обувь.

Тех, кто видел этих лиц или имеет информацию об их местонахождении просьба звонить в службу «102» или в Наримановское РУП по номеру (012) 5670202.