Прогноз погоды на сентябрь

2017-08-31 12:10 | www.oxu.az | 5

Объявлен прогноз погоды на сентябрь.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, в сентябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, местами же немного выше нее.

Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме, местами же немного выше нее.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 22-24 (ночью 18-23, днем 24-29, временами 32-37 градусов тепла), что близко и немного выше климатической нормы. Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (12-23 мм), местами выше нее.

Э.А.

