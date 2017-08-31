Предпринимаются меры для доставки на родину тела погибшего в ДТП в Бейруте гражданина Азербайджана

2017-08-31 12:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Ливане предпринимает необходимые меры для доставки на родину тела азербайджанского гражданина, погибшего в результате ДТП в Бейруте, говорится сообщении МИД.

Согласно сообщению министерства, гражданин Азербайджана Алиев Хазар Интигам оглу, 1994 года рождения, 28 августа попал в ДТП в Бейруте.

Раненый был доставлен в больницу Бейрута, ему была оказана первая медицинская помощь, однако врачам не удалось спасти его. На основании паспорта, найденного при нем, сотрудники полиции связались с посольством Азербайджана в Ливане. Прибывшие в больницу сотрудники дипломатической миссии осмотрели тело погибшего. Была установлена его личность.

Посольство проинформировало Консульское управление МИД об инциденте, семья погибшего была поставлена в известность о случившемся, было обеспечено возбуждение уголовного дела по факту ДТП.

«Хазар Алиев, находясь в Ливане, не состоял на консульском учете в посольстве и не имел медицинской страховки. Больница требует оплаты за оказанные ему медицинские услуги. Как и в других странах, в бюджете дипломатических миссий Азербайджана за рубежом не предусмотрены финансовые средства для таких случаев. В настоящее время посольство Азербайджана в Бейруте продолжает контакты с больницей, виновником ДТП и его адвокатом для обеспечения доставки тела», - говорится в сообщении.