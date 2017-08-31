МИД о доставке в Азербайджан тела Хазара Алиева

2017-08-31 12:34 | www.oxu.az | 3

«Со ссылкой на посольство Азербайджана в Ливане сообщаем, что гражданин Азербайджана Алиев Хазар Интигам оглу (06.02.1994 г.р.) 25 августа, около 05.30 утра был сбит автомобилем в ливанском городе Бейрут. Инцидент произошел на участке дороги, не предназначенной для пешеходов».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Хазар Алиев был доставлен в больницу на машине скорой помощи и при участии лица, совершившего ДТП. Несмотря на оказание ему первой медицинской помощи, он скончался в 11.00 того же дня.

Полиция Бейрута связалась с посольством Азербайджана.

«В больницу незамедлительно выехали сотрудники консульской службы посольства. В присутствии сотрудников полиции и медицинских работников тело было осмотрено и опознано. На основании инструкций Консульской службы МИД посольством были осуществлены необходимые мероприятия. В первую очередь была уведомлена семья погибшего, обеспечено возбуждение уголовного дела по факту», - отметили в МИД.

В сообщении говорится, что в период пребывания в Ливане Хазар Алиев не состоял на консульском учете в посольстве Азербайджана. Кроме того, у него не было страховки. Больница требует оплаты за оказанные медицинские услуги.

«Как и в других странах, в бюджете диппредставительств Азербайджана за рубежом, не предусмотрены бюджетные средства на расходы в подобных случаях. Посольство Азербайджана в Ливане продолжает контакты с полицией Бейрута, больницей, лицом, совершившим ДТП и его адвокатом с тем, чтобы обеспечить отправку тела в Азербайджан. Вопрос находится в центре внимания Консульского управления МИД», - подытожили в министерстве.

Н.О.