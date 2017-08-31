В Узбекистане открыт первый памятник Исламу Каримову

2017-08-31 12:27 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт в четверг перед резиденцией бывшего главы государства Оксарой (Белый дворец) в Ташкенте.

В церемонии открытия первого в республике памятника Каримову приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, вдова покойного лидера страны Татьяна Каримова, парламентарии, руководители правительства, представители общественности и СМИ.

Автор памятника - известный узбекский скульптор Ильхом Жаббаров, который также является автором Монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимость) и памятника Амиру Тимуру (Тамерлану) в центре Ташкента.

В резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент, будет открыт научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Здесь же размещен Республиканский благотворительный общественный фонд его имени.

Все эти мероприятия реализуются в рамках исполнения постановления президента Мирзияева об увековечении памяти первого президента Узбекистана, принятого в конце января.

В соответствии с этим документом, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а второго сентября - день его памяти.

Имя Ислама Каримова присвоено Ташкентскому международному аэропорту и Техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Именем первого президента также названы улицы в ряде городов страны.

Ислам Каримов, возглавлявший республику с 1989 года, скончался второго сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

В начале декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзияев, работавший до этого на посту премьер-министра.

(Автор: Демир Азизов)