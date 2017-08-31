Хикмет Гаджиев: «Канадский депутат посетил оккупированные территории нашей страны ввиду материальной выгоды»

2017-08-31 12:45 | www.apa.az | 3

«Незаконное посещение членом парламента Канады оккупированных Арменией азербайджанских территорий – очередная политическая провокация Армении»

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он сказал, что данный незаконный визит члена парламента Канады Тони Клемана на оккупированные азербайджанские территории был организован канадским бюро АНКА (армянского национального комитета Америки) и армянским лобби, с которыми у Тони Клемана на основе материальной выгоды налажены тесные связи: «Этот человек, имя которого неоднократно склонялось в связи с взяточничеством и коррупцией, исходя из корыстных интересов посетив оккупированные территории нашей страны, пытается оправдать агрессию Армении в отношении Азербайджана и проведенную ею на захваченных землях политику этнической чистки. За предоставленную услугу он также пытается получить финансовую поддержку армянского лобби Канады на предстоящих выборах».

Официальный представитель Министерства отметил, что действия Т. Клемана, которые сопровождаются нарушением законов Азербайджана, норм международного права и далеки от морально-этических ценностей и принципов гуманизма , в первую очередь оцениваются как неуважение к традициям парламентаризма в Канаде: «Надеемся, что соответствующий комитет парламента Канады по этике расследует его действия заграницей. Так называемый Маджид Аль-Шафи, который сопровождал Тони Клемана, МИД Армении намеренно представляет как члена парламента Канады. Призываем Маджида Аль-Шафи, который занимается проблемами религиозных меньшинств, обратить внимание на такие случаи, как превращение Армении в моноэтническое государство, этническая чистка более 300 000 коренных жителей-мусульман-азербайджанцев, преследование в стране езидов, ассирийцев, молокан, нетерпимость по отношению к другим христианским церквям и общинам, кроме григорианской, разрушение материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана».

По словам Х. Гаджиева, недовольство Азербайджана в связи с этим вопросом было доведено до сведения МИД и парламента Канады. Имена этих людей будут внесены в «список нежелательных лиц».