Консул: «Мать азербайджанского спортсмена, погибшего в результате ДТП в Ливане, вылетит в Бейрут»

2017-08-31 12:46 | www.apa.az | 2

Стали известны некоторые детали гибели в результате ДТП в столице Ливана Бейруте азербайджанского спортсмена Хазара Алиева.

Как сообщил АПА находящийся в настоящее время в Бейруте друг спортсмена, Х.Алиев приехал в Ливан на отдых.

По его словам, ночью вместе с друзьями Х.Алиев отдыхал в одном из клубов. Когда под утро они возвращались домой на такси, между ними и водителем произошел спор. Последний высадил их на магистральном мосту с разрешенной скоростью движения 130-140 км/ч.

Х.Алиев был сбит автомобилем в момент, когда выходил из автомобиля и собирался перейти дорогу.

В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где его незамедлительно прооперировали. Спортсмену перелили 8-9 литров крови. Однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

«Несмотря на это, больница требует заплатить 12 тысяч долларов США за проведенную операцию. Кроме того, за отправку тела запрашивается 6-7 тысяч долларов», - сказал он.

Друг Х.Алиева также добавил, что виновник ДТП задержан, а по факту возбуждено уголовное дело.

Консул посольства Азербайджана в Ливане Шахин Панахов также прокомментировал инцидент.

Ш. Панахов заявил АПА : «Точной информации о цели визита Х.Алиева нет. 27 августа утром он с другом вышел из клуба в состоянии алкогольного опьянения. Одного из них сбила машина. Раненый был доставлен в больницу. Примерно с 6 до 11 часов его оперировали. Как сообщили в больнице, ему было перелито 8 литров крови. В данный момент больница требует 12 тысяч долларов за операцию. В случае неуплаты, они не выдадут тело».



Консул сообщил, что об этом они поговорили с совершившим аварию и его родственниками: «В полиции мы договорились, что они не будут подавать жалобу. Взамен этого противоположная сторона возьмет на себя затраты на больницу и перевозку тела в Азербайджан. Полиция дала 48 часов для решения этого вопроса. Следствие по делу все еще продолжается. Но противоположная сторона требует, чтобы мать покойного отправила доверенность в связи с тем, что она не будет жаловаться. Только после этого они будут готовы оплатить все расходы. Мы связались с его матерью. Она сказала, что не отправит доверенность, а сама приедет в Бейрут, и лично будет участвовать на процессе. В настоящий момент мы ждем ее, чтобы вести переговоры с противоположной стороной».