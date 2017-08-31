Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира

2017-08-31 12:59 | www.trend.az | 2

Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге. сообщает РИА Новости.

Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.

По данным портала, при составлении рейтинга учитывались 50 факторов. Отмечается, что рейтинг составлялся в зависимости не только от количества оружия, которым располагают ВС, но и от его разнообразия. На рейтинг повлияло также географическое положение, возможности транспортной системы, добыча природных ресурсов, местная промышленность и численность военнослужащих.

Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга. Также сообщается, что "союзники НАТО получают незначительный бонус из-за теоретического разделения ресурсов".