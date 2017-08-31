Незаконный визит депутата парламента Канады в Нагорный Карабах – очередная политическая провокация Армении - МИД (версия 2)

2017-08-31 12:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит депутата парламента Канады на оккупированные Арменией азербайджанские территории – очередная политическая провокация Армении, сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

Незаконный визит члена парламента Канады Тони Клемана на оккупированные азербайджанские территории организован канадским бюро армянского национального комитета и армянским лобби, с которыми у Тони Клемана сложились тесные отношения в обмен на материальное поощрение, сказал Гаджиев.

«Этот человек, который неоднократно обвинялся во взяточничестве и коррупции, совершив визит на оккупированные территории Азербайджана в обмен на материальное поощрение, пытается скрыть за завесой лжи и оправдать агрессию и кровавую политику этнических чисток совершенные Арменией против Азербайджана. Тони Клеман также пытается получить финансовую поддержку от канадского армянского лобби на будущих выборах в обмен на эту услугу», - сказал Гаджиев.

По словам представителя МИД, подобные действия, сопровождаемые нарушением законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права, а также морально-этических и гуманистических ценностей, должны в первую очередь рассматриваться как неуважение к канадским избирателям и традициям парламентаризма в Канаде. Мы надеемся, что соответствующий комитет по этике парламента Канады рассмотрит действия депутата за пределами страны, отметил Гаджиев.

МИД Армении намеренно представляет главу НПО Маджида аль-Шафи, сопровождавшего в этом визите Тони Клемана, в качестве члена парламента Канады, отметил также Гаджиев.

Призываем Маджид аль-Шафи, который занимается правами религиозных меньшинств, обратить внимание на то, что Армения превратилась в единственное моноэтническое государство в мире. Армения подвергла этнической чистке свыше 300 000 проживавшего в Армении мусульманского населения, преследует проживающих в этой стране езидов, ассирийцев и русских молокан, а также проявляет нетолерантное отношение к представителям других христианских церквей и общин. Армения подвергла полному уничтожению и разгрому материально-культурное наследие Азербайджана, на оккупированных территориях.

МИД Азербайджана довел свое беспокойство и недовольство до сведений МИД Канады и парламента этой страны. Имена Тони Клемана и Маджида аль-Шафи будут включены в список нежелательных лиц.