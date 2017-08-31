Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни: Ожидается 39 градусов тепла

2017-08-31 12:48 | www.apa.az | 1

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 31-36°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадков не будет. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 30-35°, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана 1 сентября в основном осадков не ожидается. Утром местами будет слабый туман. Восточный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 34-39°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

В районах Азербайджана 2 сентября в основном осадков не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.