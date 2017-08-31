Названы сроки завершения поставок БМП-3 в Азербайджан

2017-08-31 13:00 | www.oxu.az | 1

Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Завершение поставок намечено на 2018 год», - сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

Напомним, что Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году.

По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до миллиарда долларов США.

Н.О.