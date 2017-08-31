Майкл Фелпс бросил вызов Конору Макгрегору – ФОТО

2017-08-31 13:10 | www.oxu.az | 2

Звезда UFC Конор Макгрегор ещё не оправился от поражения, которое ему нанёс американский боксёр Флойд Мэйвезер, как ирландцу уже бросили новый вызов.

Как передает Oxu.Az, на этот раз боец смешанных единоборств после боксёрского ринга может переместиться в плавательный бассейн. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпсбросил вызов Макгрегору, предложив ему устроить заплыв.

«Все эти разговоры… Может, посмотрим - кто быстрее?», - написал Фэлпс в своём Твиттере, сопроводив это картинкой, где Конор изображён в плавательной шапочке.

Макгрегор на это пока никак не отреагировал – видимо, всё ещё отходит от сокрушительных ударов Мэйвезера.

Напомним, что три дня назад Конор провёл боксёрский поединок с непобеждённым чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером-младшим, которому проиграл техническим нокаутом. Фелпс же в этом году запомнился тем, что соревновался в скорости с белой акулой, и тоже проиграл.

Н.О.