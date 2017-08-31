Нефтяная корзина ОПЕК 30 августа подешевела на 0,2%

2017-08-31 13:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 30 августа составила 49,41 доллара за баррель, что на 0,1 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют незначительный рост.

По состоянию на 12:30 четверга, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,08 процента - до 50,77 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,35 процента — до 46,12 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов)