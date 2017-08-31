Мухтарбек Кантемиров – гордость азербайджанского народа. Первая и последняя роли в "Не бойся, я с тобой" (ФОТО)

2017-08-31 13:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Вчера,на 84 году жизни, скончался известный артист цирка и кино, экс-президент Гильдии каскадеров России, президент Федерации боевого метания "Летящий нож", создатель Московского конного театра "Каскадер", народный артист Республики Северная Осетия - Алания и Российской Федерации Мухтарбек Кантемиров, cообщает Trend Life.

Мухтарбек Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в осетинской семье профессиональных цирковых наездников. Его отец, Али-Бек Кантемиров, родоначальник знаменитой династии цирковых наездников, создавший первый в России конный цирк «Джигиты Осетии» («Али-Бек»).

Его вряд ли надо подробно представлять многочисленной армии поклонников циркового искусства во всем мире. Достаточно только произнести это имя – и перед глазами представала картина: залитый яркими огнями манеж, по которому под искрометные звуки лезгинки в бешеном галопе проносятся кони, а парни в черкесках проделывают на них на скаку немыслимые трюки. Мухтарбек Алибекович воспитал в своем театре целую плеяду мастеров головокружительных конных трюков.

Мухтарбек с детства обладал великолепными внешними данными и отличался отменной физической подготовкой. Прекрасная координация движений позволила ему в совершенстве освоить многие подвиды конного жанра. Атлетически сложенный, мужественно красивый, умевший превращать исполнение любого трюка джигитовки в апофеоз актерского мастерства. Его незаурядные актерские способности, яркая индивидуальность и успешные роли в цирковых спектаклях привлекли внимание кинематографистов. Фильмы с участием Мухтарбека Кантемирова ценны уже тем, что открывают яркость и многогранность его таланта молодому поколению, лишенному возможности видеть артиста вживую на цирковой арене.

И первой его ролью стала игра в картине режиссера Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой", который сразу же покорил весь бывший Советский Союз и стал шедевром кинематографа. Это было в 1981 году. Затем были фильмы "Заложник", "В двух шагах от рая", "Русь изначальная", "Сказание о храбром Хочбаре", "Марш-бросок", "Парк советского периода", и последней , вновь стала роль в фильме "Не бойся, я с тобой! 1919", который был снят в 2011 году. Спустя 30 лет после первой картины "Не бойся, я с тобой" , 77-летний джигит вновь скакал на коне и спасал своих друзей...

Премьера этой картины прошла в ноябре 2013 года во Дворце Гейдара Алиева в Баку.

Мухтарбек Кантемиров, который принял участие в гала-вечере, в интервью Trend Life рассказал о работе над картинами "Не бойся, я с тобой" и "Не бойся, я с тобой! 1919"

- Мухтарбек, как Вас пригласили на роль Рустама в первом фильме "Не бойся, я с тобой!"?

- Юлий Гусман в театре музкомедии ставил спектакль "Человек из Ламанчи", там нужно было метать ножи, кидать лассо, владеть карате, а никто этого не умел. И тут ему рассказали обо мне. Гусман пришел и предложил сняться в кино в главной роли, к тому времени я много снимался в кино, но в качестве каскадера. Я боялся, что главную роль просто не потяну, но тот оставался непреклонен: "У тебя все получится!" Я познакомился со сценарием. Гусман спросил: "С кем ты хочешь играть, кого видишь в роли Сан Саныча?" Я, не задумываясь, ответил: "Лева Дуров, с которым я был знаком с 1956 года". Гусман же планировал сначала Николая Караченцова, Ролана Быкова, а Дуров был у него лишь третьим претендентом. В итоге, как мне кажется, получился очень теплый, светлый фильм.

- Значит, вы уже до этого фильма были знакомы с Львом Дуровым...

- Эта старая история. В конце 1955 года я служил в армии, на Комсомольском проспекте, где тогда были Хамовнические казармы и манеж. Перед Новым годом к моему командиру пришел некий парень и говорит: "Тут у вас Кантемиров служит, познакомьте меня с ним, пожалуйста..." Ну, меня вызвали, он представился как Лев Дуров и рассказал, что в парке Горького у них намечаются детские новогодние представления, но нужен человек, который умеет ездить на лошади и сможет произнести несложный текст... Так мы познакомились, и до сих пор мы дружим. Пару лет назад мне позвонил приятель и сказал: "Скорей включай телевизор, Дуров интервью дает, и о тебе такие вещи говорит!" Пока я добрался до телевизора, уже все закончилось, но я набрал номер Дурова: "Привет, ты что там на всю страну обо мне рассказываешь?" А он: "Вот я тебе пришлю кассету, сам увидишь!" Потом, пока кассету смотрел, я аж покраснел весь: я и добрый, и умный, и талантливый... Перезвонил и говорю: "Левушка, ну так же нельзя -я у тебя какой-то уж слишком хороший получился..." На что мне Дуров отвечает: "Миша, а о тебе иначе нельзя!" Прекрасный человек!

-В кино вы играли положительных героев, в жизни тоже производите впечатление очень доброго человека. Откуда такое пристрастие ко всему воинственному?

- Гены виноваты (смеется). Мой отец слез с лошади в 90 лет. Если бы он еще работал, то жил бы еще дольше. Так что, по сравнению с ним, я еще мальчишка (улыбается). Да и основными семейными реликвиями Кантемировых, передающимися от отца к сыну, всегда было оружие. У нас династия воинская, слово "кан" означает кровь, а "темир" - железо. Получается, Кантемировы - Железнокровные. Так что сам Бог велел быть при лошадях и оружии. У меня хранятся древняя шашка и кинжал, некогда принадлежавшие моим предкам. Но не это главное. Я с детства помню слова отца: "Дети мои, на всю жизнь запомните - дающий богаче берущего!" Сейчас я могу смело сказать, что эти слова -основа нашей жизни, и я горжусь тем, что мы живем так, как завещал мой отец!

- Расскажите о ваших впечатлениях от съемок фильма "Не бойся, я с тобой! 1919". Какие эмоции испытываете? Ведь прошло 30 лет…

- В первую очередь, это ностальгия, потому что я отработал в цирке 35 лет, и мы очень любили приезжать в Баку. Чудесный город. А потом, когда мы начали снимать в Илису первый фильм "Не бойся, я с тобой" с Юлием Гусманом, у меня осталось очень много добрых воспоминаний, впечатлений об этом, так как была очень хорошая творческая команда. Мы нашли общий язык друг с другом. Получил массу удовольствия от работы с Поладом Бюльбюльоглу, Львом Дуровым, Сергеем Юрским. И когда Юлий сказал, давай вспомним старину, поедем в Илису, я не мог отказаться от такого предложения. Первый фильм тогда гремел, а мне сказали: "Вы - гордость азербайджанского народа, хоть вы и осетин!". Мне было очень приятно слышать такую похвалу, и спустя много лет вновь встретиться с друзьями и партнерами по съемочной площадке, вспомнить былое...Я счастлив работать в Баку еще и по той причине, что когда советская власть уничтожала интеллект, осетины, в том числе и мои предки, нашли приют в Баку. Они похоронены на местных кладбищах. Азербайджанцы приютили многих моих соотечественников, когда им нужен был кров.

(Автор: Вугар Иманов)