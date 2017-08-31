Перед посольством Армении в Лондоне проведена необычная акция в связи с оккупацией Губадлы

2017-08-31 13:05 | www.apa.az | 1

Как сообщили АПА в Обществе Европа-Азербайджан (TEAS), в день оккупации Губадлы одетая в черное в связи с трауром скрипачка перед посольством Армении в Лондоне исполнила печальную азербайджанскую музыку.

«Несмотря на то, что мирное выражение личной позиции на улицах Лондона соответствует законам Великобритании, дипломат посольства Армении эмоционально отреагировал на это. Армянский дипломат даже попытался отобрать инструмент у скрипачки», - говорится в информации.

После того, как глава лондонского представительства TEAS Джек Пегораро предоставил информацию о том, что сегодня день оккупации Губадлы, армянский дипломат неадекватно отреагировал на факт оккупации азербайджанских земель со стороны армянских вооруженных подразделений, не смог сдержать эмоции и вызвал полицию. Приехавшие на место события сотрудники полиции же сказали, что в Великобритании каждый имеет право на мирное выражение протеста.

Джек Пегораро сказал, что сегодняшняя акция протеста связана с 24 годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана: «Исполнение женщиной, надевшей черную одежду, лицо которой закрыто, музыки «Баяты Шираз» и «Сары гялин» посвящается убитым и изгнанным со своих родных земель азербайджанцам. Собравшись перед посольством Армении, мы хотим напомнить армянам, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов».

Отметим, Губадлинский район был оккупирован 31 августа 1993 года. В ходе оккупации были убиты 283 мирных жителя. В течение 5 лет после оккупации 148 человек скончались от полученных ранений.

14 октября 1993 года СБ ООН принял резолюцию №874, которая наряду с Губадлинским требует немедленно вывести армянские войска из Физулинского и Джабраилского районов. Это одна из четырех резолюций, которая была принята СБ ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Несмотря на то, что с момента принятия прошло 20 лет, требования этих резолюций все еще не выполнены.