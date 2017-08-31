На берегу Иртыша нашли десяток человеческих черепов – ВИДЕО

2017-08-31 13:20 | www.oxu.az | 1

На берегу реки Иртыш в Тобольском районе Тюменской области обнаружены человеческие останки, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.

Автор видео, комментируя за кадром находку, упомянул, что пришел в это место на рыбалку. «Вот и пришли на рыбалку. Тебя как звать? Серега?», - обратился он к одному из черепов. Всего в кадр попали черепа примерно 10 человек.

Глава администрации Тобольского муниципального района Юрий Батт пояснил изданию, что причиной произошедшего стал размыв края кладбища в расположенном неподалеку селе Бронниково.

«Кладбище здесь существует очень давно. Его подмывает каждый год. Мы в прошлом году перезахоранивали несколько могил. Но наводнение этого года опять вымыло часть захоронений», - рассказал он. Чиновник добавил, что местные жители продолжают хоронить людей в этом месте несмотря на то, что «через лет 10 вода смоет и эти могилы».

И.Ф.