МИД Азербайджана: Имя канадского депутата включат в «список нежелательных лиц

2017-08-31 13:29 | www.oxu.az | 2

«Незаконный визит на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана члена канадского парламента Тони Клемана является очередной политической провокацией Армении».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что незаконный визит Тони Клемана организован канадским бюро армянского национального комитета и армянским лобби, с которыми у него сложились тесные отношения в обмен на материальное вознаграждение: «Это лицо, чье имя неоднократно упоминалось в коррупционных сделках и взяточничестве, в обмен на материальное вознаграждение посещал оккупированные территории Азербайджана, а также пытается оправдать осуществляемую Арменией против Азербайджана агрессию и кровавую политику этнической чистки.

Недовольство и обеспокоенность Азербайджана в связи с указанны вопросом были доведены до сведения министерства иностранных дел Канады и канадского парламента. Его имя включат в "список нежелательных лиц».

И.Ф.