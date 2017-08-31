В Баку пройдут вечера музыки, посвященные Гурбан байрамы

2017-08-31 14:00 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – 1 и 2 сентября пройдут очередные вечера музыки в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

На этот раз вечера музыки будут посвящены одному из самых благословенных праздников мусульман - Гурбан байрамы. В концертных программах примут участие народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева, заслуженный артист Адалят Шукюров и другие звезды, молодые исполнители и танцевальные коллективы. Начало в 19.00.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)