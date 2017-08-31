Bakan Soylu'dan 'Kurban Bayramı' mesajı

2017-08-31 14:03 | www.trend.az | 0

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Bayram süresince 5 bin 399 polis, bin 236’sı Jandarma timi olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik denetim ekibi görev alacaktır. Bu ekiplerdeki toplam personel sayısı 52 bin 936’dır. Bu rakam, bu güne kadar bayramlarda görev yapmış en yüksek trafik personeli sayısıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kurban Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Yardımlaşma kültürümüzün dini bir vecibe olarak yeniden hayat bulduğu mübarek Kurban Bayramı’na hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz.Yüce Milletimiz, 946 yıl önce tam da bu günlerde geldiği Anadolu topraklarına, farklılıkları zenginlik gören anlayışıyla beraber, yüce dinimiz İslam’ın yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu da yanında getirmiştir. Her türlü farlılığı bir ayrışma ve çatışma gerekçesi olarak gören günümüz küresel anlayışının aksine, Anadolu medeniyetinin ve İslam’ın bu güzel karışımı, insanlık adına sonsuza dek ayakta kalacaktır. Ve bu Aziz millet sofrasını, ekmeğini ve sevgisini paylaşmaya devam edecektir.26 Ağustos Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mübarek Kurban Bayramının üst üste geldiği bu özel zaman diliminde, elbette ki vatandaşlarımız tatillerini geçirmek, sevdiklerini ziyaret etmek üzere yollarda olacaklardır. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için İçişleri Bakanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tedbirlerimizi aldık. Hatta bu tedbirleri önceki bayramlara göre iki kat arttırdık" ifadelerini kullandı.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bayram süresince 5 bin 399 polis, bin 236’sı jandarma timi olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik denetim ekibi görev alacaktır. Bu ekiplerdeki toplam personel sayısı 52 bin 936’dır. Bu rakam, bu güne kadar bayramlarda görev yapmış en yüksek trafik personeli sayısıdır. Keza, 9 gün süren 2016 Kurban Bayramı tatilinde bu sayı 26 bin 731’di. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulanmaya başlayan “Uygulama Takip Projesi” (UTP) ilk kez görevli ekip ve personelin güzergahtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilebilecektir. Bayramımızın her anlamda güzel geçebilmesi, hem personelimizin hem de vatandaşımızın dikkatine ve özenine bağlıdır. Unutmayınız ki, trafikte denetim yapan, uyarılarda bulunan, gerektiğinde ceza kesecek olan 52 bin 936 personelimizin ve bütün İçişleri Bakanlığı personelinin tek amacı, vatandaşlarımızın bu bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini temin edebilmektir."

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Soylu, "Lütfen, emniyet kemerlerinizi takınız. Lütfen, sürat yapmayınız. Lütfen, araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Lütfen, #FreneDeğilKuralaGüven’iniz. Bu vesileyle Aziz Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz" dedi.