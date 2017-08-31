Азербайджанская армия в мировом рейтинге на 58 месте, армянская - на 93

2017-08-31 13:13 | www.apa.az | 2

Азербайджанская армия заняла 58-место среди самых мощных армий в мире.

Как сообщает АПА, об этом говорится в рейтинге лучших армий мира, составленном порталом Global Firepower.

В то же время, армянская армия заняла в рейтинге лишь 93-ю позицию.

При составлении рейтинга учитывалось не только количество вооружений, но такие факторы как их многообразие, численность армии, численность резервистов, уровень финансирования оборонной сферы, транспортная инфраструктура страны и другие критерии.

В целом рейтинг состоит из 133 стран.

В первую десятку вошли США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.