Спровоцировавший беспорядки вратарь дисквалифицирован - ВИДЕО

2017-08-31 13:40 | www.oxu.az | 2

Вратарь «Нанси» Жоффре Журдран дисквалифицирован на 10 матчей за то, что спровоцировал беспорядки на игре «Лиги-2» против «Бреста», сообщает Oxu.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В компенсированное время французский голкипер отреагировал на оскорбительные песни болельщиков «Бреста» и пнул мяч в сторону фан-сектора. После этого разъяренные фанаты выбежали на поле, чтобы выяснить отношения. Арбитру матча пришлось приостановить игру, а Жоффре Журдран получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

И.Ф.