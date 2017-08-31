98 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет

2017-08-31 14:19 | www.trend.az | 1

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение о создании в Баку университета и утвердил его устав. Университет начал свою деятельность с 2 факультетов – историко-филологического и медицинского, 44 педагогов и 1094 студентов. Первым ректором университета был выдающийся ученый, профессор В.И.Разумовский. В 1920-30 гг. ведущими преподавателями университета были великие писатели Абдулрагим бек Ахвердиев и Таги Шахбази, знаменитые профессора-востоковеды П.К. Жузе и А.О. Маковельский, профессор-правовед А.О. Мишель, знаменитый профессор-математик Л.Г.Лопатинский, ученый-химик Мохсунбей Ханларов и другие знаменитые ученые. В этот период для чтения лекций в университет были приглашены академики Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, академик Восточной Академии Наук Фуадбек Кюпрюллюзаде и другие выдающиеся ученые. Наш знаменитый соотечественник, лауреат Нобелевской премии Л.Д. Ландау и многие другие известные личности, а также представители национальной интеллигенции 30-х гг. получили образование в нашем университете.

Отметим особые заслуги ученых университета в создании в 1945 году Академии наук Азербайджана. Большинство действующих в стране вузов были созданы на базе Бакинского государственного университета.

Университет, являющийся флагманом науки и образования в Азербайджане, обладающий богатым историческим прошлым, сегодня является признанным в мире центром науки и образования.

Университет во все времена был в Азербайджане центром прогрессивных мыслей и идей. Здесь получили образование сотни известных ученых, интеллигентов, выдающихся личностей, такие, как общенациональный лидер Гейдар Алиев, а также Юсиф Мамедалиев, Абдуллах Гараев, Захид Халилов, Лев Ландау, Мир Джалал Пашаев, Худу Мамедов, Аида Имангулиева и другие.