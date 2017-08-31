Германия наложила вето на соглашение о Таможенном Союзе между Турцией и ЕС

2017-08-31 13:34 | www.apa.az | 4

Правительство ФРГ наложило вето на обновление и расширение соглашения о Таможенном Союзе между Анкарой и Евросоюзом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyet», об этом канцлер Германии Ангела Меркель официально уведомила председателя Еврокомиссии Жана Клода Юнкера в ходе встречи в Берлине.



На состоявшейся накануне пресс-конференции глава правительства ФРГ разъяснила свою позицию. По ее словам, в сложившейся ситуации Берлин не предоставит комиссии полномочия на ведение переговоров с Турцией о Таможенном Союзе.

Отметим, в конце 2016 года Еврокомиссия запросила предоставить ей мандат на переговоры с Турцией о модернизации и углублении таможенного союза, действующего с 1996 года. В первую очередь речь идет о доработке двусторонних норм, действующих в сфере регулирования и торговли аграрной продукцией, а также норм сектора услуг и сферы государственных закупок. Нынешний договор же не охватывает сферы сельского хозяйства и услуг.



Напомним, уже некоторое время между Германией и Турцией наблюдается политическая напряженность. Анкара обвиняет Берлин в предоставлении убежища сбежавшим из Турции и действующим против страны террористам и эмигрантам. Турция в свою очередь арестовала журналиста-правозащитника гражданина Германии.