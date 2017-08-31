Лавров и глава МИД Ирана обсудили сирийское урегулирование

2017-08-31 13:38 | www.apa.az | 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского процесса», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отметим, Иран и «шестерка» международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.