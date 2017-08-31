Дикий кабан устроил переполох в больнице – ФОТО

2017-08-31 14:10 | www.oxu.az | 5

В Китае несколько десятков полицейских в течение долгого времени не могли поймать кабана, который ворвался в больницу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.

В результате нападения животного пострадала одна из сотрудниц лечебного учреждения. К счастью, полученные женщиной повреждения оказались неопасными.

Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу в центре страны 30 августа. Кабан ворвался внутрь больницы и начал хаотично бегать по палатам и коридорам, сообщает South China Morning Post.

Незваный гость сбил с ног одну из малолетних пациенток, а также укусил за ногу уборщицу, которая попыталась ее защитить.

Кабана удалось в итоге поймать при помощи веревки прибывшим на место происшествия полицейским. Его передали санитарным властям, однако дальнейшая судьба животного пока неизвестна.

И.Ф.