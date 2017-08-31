Миллиардер Михаил Гуцериев передал своему сыну долю в нефтяном бизнесе

2017-08-31 13:47 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал М.Гуцериев журналу Forbes. «Мой сын Саид работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе - я с ним поделился своим пакетом».

До последнего времени доля М.Гуцериева в нефтяных активах группы составляла 70%, остальные 30% делились между его братом Саит-Саламом Гуцериевым и племянником Микаилом Шишхановым. Из своих 70% акций М.Гуцериев отдал сыну 19% акций, оставив себе контрольный пакет.

Слова М.Гуцериева подтверждаются данными кипрского реестра: в настоящее время Саиду принадлежит 19% акций компании Lambency Holdings, через которую группа «Сафмар» контролирует нефтяные компании «Нефтиса» и «Русснефть».

Помимо долей в нефтяных компаниях, Саид владеет долями в сетях по торговле бытовой техникой «Эльдорадо», «М.Видео» и «Техносила». С.Гуцериев возглавляет советы директоров «М.Видео» и «Эльдорадо», но основное место его работы - компания «Фортеинвест», которая занимается переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. С декабря 2014 года Саид является гендиректором компании.

В новом рейтинге Forbes Гуцериевы - богатейшая семья России. Согласно новому рейтингу Forbes, клан Гуцериевых занял первое место, но состояние его главы, основателя и основного владельца группы «Сафмар» М.Гуцериева снизилось с 6,3 млрд. до 5,5 млрд. долларов после передачи значительной части активов группы своему сыну.