Минэкономики Азербайджана ускорит строительство логистического центра для производителей хурмы (ФОТО)

2017-08-31 14:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана обсудит возможность строительства за счет льготных кредитов нового предприятия по производству минеральных вод в Лерикском районе страны, сообщает в четверг ведомство.

Глава минэкономики Шахин Мустафаев сегодня провел встречу с жителями этого района. В рамках встречи один из предпринимателей попросил о выделении льготных кредитов для создания подобного предприятия.

Как отмечается, учитывая значимость этой сферы и наличие экспортного потенциала, министр поручил обсудить этот вопрос с уполномоченной кредитной организацией.

Также в рамках встречи были проведены обсуждения с представителями Ассоциации производителей и экспортеров хурмы. Участники встречи отметили, что в Гекчайском районе в настоящее время строится соответствующая лаборатория для ассоциации. Кроме того, в этом же районе создается логистический центр для производителей хурмы.

В ходе встречи было решено ускорить строительство логистического центра за счет выделения дополнительного льготного кредита. Строительство логистического центра, как ожидается, завершится до конца этого года.

Жители Лерикского и окрестных районов также просили министра о предоставлении льготных кредитов, оказании поддержки в создании производственных и перерабатывающих предприятий, в орошении посевных участков, где выращиваются цитрусовые растения и т.д.

Министр внимательно выслушал все обращения. Некоторые обращения были рассмотрены и решены на месте, для оперативного рассмотрения и решения в соответствии с законодательством других поднятых вопросов были даны конкретные поручения.

Обращения по вопросам, не относящимся к полномочиям министерства экономики, будут направлены в соответствующие структуры.

(Автор: Азад Гасанли)

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