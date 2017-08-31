Минобороны: Заявление о нарушении во время мониторинга азербайджанской стороной режима прекращения огня – дезинформация

2017-08-31 14:22 | www.apa.az | 4

Минобороны АР отреагировало на заявление руководителя пресс-службы МИД Армении Тиграна Балаяна о якобы имевшем место нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня в ходе проведения мониторинга.

Как сообщили АПА в пресс-службе ведомства, утверждения армянской стороны являются дезинформацией.

«Факт нарушения режима прекращения огня не был зафиксирован и представителями международной миссии, участвовавшей в мониторинге», - подчеркнули в МО.

Отметим, согласно информации Минобороны АР, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.