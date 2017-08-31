Министр: «Присутствие ВС Армении на территориях Азербайджана является основным препятствием политическому урегулированию конфликта»

2017-08-31 14:44 | www.apa.az | 4

«Сегодня суверенитет и территориальная целостность четырех из шести стран Восточного партнерства продолжают нарушаться из-за существующих конфликтов. С точки зрения устранения последствий продолжающегося нарушения принципов международного права, а также в контексте урегулирования конфликта неправильная трактовка и избирательное применение правил нарушает основанное на принципах и законах устройство Европы».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, об этом в Будапеште на встрече глав МИД стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и Восточного партнерства заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, уже третье десятилетие Армения как член программы Восточное партнерство, используя силу против суверенитета и территориальной целостности другого члена, продолжает оккупацию 1/5 признанных на международном уровне территорий Азербайджана.

Он сказал, что Армения, идя наперекор принятым в Европе, в целом во всем мире правилам поведения, совершила на оккупированных территориях Азербайджана этническую чистку.

«Незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается основной причиной насилия в зоне конфликта и является основным препятствием политическому урегулированию конфликта», - довел до сведения Э. Мамедъяров.