Минобороны о дезинформации со стороны Армении

2017-08-31 14:40 | www.oxu.az | 2

Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление руководителя пресс-службы МИД Армении Тиграна Балаяна о якобы имевшем место нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня в ходе проведения мониторинга.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ведомства, утверждения армянской стороны являются дезинформацией.

«Факт нарушения режима прекращения огня не был зафиксирован и представителями международной миссии, участвовавшей в мониторинге», - подчеркнули в МО.

Отметим, что согласно информации Минобороны АР, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Н.О.