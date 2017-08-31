Уважение к суверенитету и территориальной целостности должны быть обязательными требованиями ко всем странам - МИД Азербайджана

2017-08-31 14:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Уважение к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ, которые являются основными принципами Глобальной стратегии внешней политики и безопасности ЕС должны быть обязательными требованиями ко всем странам, сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече глав МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште.

Только выполнение странами обязательств, принятых на основе соблюдения этих принципов может определить надежность и авторитет Европейского союза на последующие годы, сказал министр.

Новость обновляется