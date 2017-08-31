Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

2017-08-31 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Очередной мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает в четверг пресс-служба минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)