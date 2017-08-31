Хакеры взломали сайт WikiLeaks

2017-08-31 14:45 | www.apa.az | 3

Хакеры из группы OurMine взломали официальный сайт WikiLeaks и разместили на его главной странице свое сообщение.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом опубликовало издание Verge.

«Привет, это OurMine (группа по обеспечению безопасности), не волнуйтесь, мы просто проверяем ваш… бла-бла-бла, постойте, это не проверка! WikiLeaks, помните, как вы бросили нам вызов взломать вас?» — написали хакеры, разместив внизу ссылку на свой сайт и адрес своей электронной почты.

Также взломщики предложили запустить хэштег #WikiLeaksHack ("Взлом WikiLeaks") в микроблоге Twitter.





В настоящий момент сайт WikiLeaks недоступен. Представитель сайта пока не дал изданию комментариев относительно случившегося.



Хакеры из OurMine известны тем, что взламывали микроблог создателя Twitter Джека Дорси и страничку гендиректора Google Сундара Пичаи в сервисе Quora, атаковали сайты изданий Variety и BuzzFeed, а ранее в этом месяце вскрыли аккаунты телесети HBO в соцсетях.

Сами OurMine на своем сайте называют себя элитной хакерской группой, которой с помощью взломов удалось обнаружить недочеты во многих системах. Хакеры предлагают услуги по обеспечению безопасности различных сайтов и аккаунтов.

Сайт WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках.



