Поставку из России в Азербайджан БМП-3 планируется завершить в 2018 году

2017-08-31 14:59 | www.apa.az | 3

Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году.

Как сообщает АПА со ссылкой на «ТАСС», завершение поставок намечено на 2018 год.

Отметим, Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году. Речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до миллиарда долларов.