Уважение к суверенитету и территориальной целостности должны быть обязательными требованиями ко всем странам - МИД Азербайджана (версия 2)

2017-08-31 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уважение к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ, которые являются основными принципами Глобальной стратегии внешней политики и безопасности ЕС должны быть обязательными требованиями ко всем странам, сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече глав МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште.

Только выполнение странами обязательств, принятых на основе соблюдения этих принципов может определить надежность и авторитет Европейского союза на последующие годы, сказал министр.

По словам министра, сегодня суверенитет и территориальная целостность четырех из шести стран Восточного партнерства продолжает нарушаться в результате существующих конфликтов.

«Уже третье десятилетие Армения, являясь участником программы Восточного партнерства, применяя силу, держит под оккупацией одну пятую часть территорий Азербайджана – другого участника программы. Армения, совершила этническую чистку на оккупированных азербайджанских территориях. Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях остаются главной причиной конфликта и препятствием в его политическом решении», - сказал глава МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией