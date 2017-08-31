В праздничные дни в Азербайджане сохранится стабильная погода

2017-08-31 14:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, утром местами возможен слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28градусов тепла.

Второго сентября в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер – северо-западный, умеренный.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28градусов тепла.

В районах Азербайджана в пятницу также будет преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные, грозовые дожди, будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.

Второго сентября в районах Азербайджана также в некоторых горных районах ночью и вечером возможны кратковременные, грозовые дожди. Ветер западный – порывистый.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)