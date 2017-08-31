Задержаны подозреваемые в краже «шашки Надир-шаха»

2017-08-31 15:02 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на «ТАСС», об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, задержанными оказались жители Москвы и Смоленской области. Выйти на их след удалось в августе - после того, как они попытались продать одну из примерно ста украденных вещей.

Через некоторое время в Сафоново было задержаны еще двое подозреваемых, у которых обнаружили все пропавшие из музея вещи.

Кроме того, в Москве и Подмосковье задержали двух подозреваемых в организации и исполнении преступления.

Представитель МВД рассказала, что сама кража из музея произошла в июне этого года.

Отметим, Надир-шах Афшар считается одним из самых влиятельных правителей в истории Ирана, создавший большую империю.