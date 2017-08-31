Мамедъяров: «Азербайджан заинтересован в итоговом соглашении о стратегическом партнерстве с ЕС»

2017-08-31 15:05 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Восточного партнерства заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что Азербайджан заинтересован в завершении работы по соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС посредством переговоров и развитии двустороннего сотрудничества на основе этого соглашения: «С момента официального начала переговоров в феврале прошлого года мы провели плодотворный и конструктивный диалог по различным пунктам проекта соглашения. Азербайджан также заинтересован в установлении контактов с ЕС на основе взаимно согласованных приоритетов».

Министр отметил, что сегодня Азербайджан является ведущим государством в реализации крупнейшего на континенте инфраструктурного и энергетического проекта по экспорту природного газа на рынки Европы – Южного газового коридора, стоимость которого составляет 45-50 миллиардов долларов.

Эльмар Мамедъяров добавил, что важным направлением взаимодействия ЕС-Азербайджан является стимулирование мобильности и контактов между людьми.



«Мы уверены, что успешная реализация соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима создаст почву для начала диалога о введении безвизового режима между ЕС и Азербайджаном. Наряду с этим, обновленная Европейская политика соседства определяет стабильность в качестве самой актуальной проблемы во многих частях Европейского соседства. Невозможно представить себе реальную стабильность без решения длящихся на протяжении долгого периода времени вооруженных конфликтов, создающих угрозу стабильности и сотрудничеству на территории Восточного партнерства », - сказал министр.



По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, Саммит Восточного партнерства, который состоится в ноябре, станет значимым событием.