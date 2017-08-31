За пять дней в Турции в ДТП погибло свыше 40 человек

2017-08-31 14:57 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - За пять дней в Турции в ДТП погибло свыше 45 человек, сказал глава полицейского управления Турции Селмаи Алтынок, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Алтынок отметил, что большинство произошедших в Турции ДТП приходится на долю автомагистралей, особенно в предпраздничные и в праздничные дни.
Глава полицейского управления отметил, что дорожная полиция Турции в праздничные дни будет работать в усиленном режиме, однако граждане страны также должны быть внимательными на автомагистралях.
Отметим, что в Турции начиная с завтрашнего дня отмечается праздник «Курбан Байрам» в течении следующих десяти дней.
Напомним, что за последние 10 лет в результате ДТП в Турции погибло порядка 42 тысяч человек и более двух миллионов человек получили ранения различной степени.
Согласно данным полицейского управления Турции ежегодно в Турции наблюдается около одного миллиона ДТП различной степени.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu