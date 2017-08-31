В Баку завтра будет усилен контроль дорожной полиции на улицах вокруг мечетей

2017-08-31 15:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку завтра не будет ограничено движение автомобилей на улицах и проспектах вокруг мечетей. Об этом Trend в четверг сообщил глава отдела Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку по связям с общественностью, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в связи с тем, что завтра в мечетях столицы будет совершаться праздничный намаз, на этих территориях будет усилен контроль полиции.

"Пока не было принято решение о перекрытии дорог в связи с праздником. Однако дорожная полиция усилит контроль на этих территориях. Мы просим водителей, отправляясь на праздничный намаз, не парковать автомобили в неположенных местах. Это приводит к возникновению пробок на улицах, а также может стать причиной ДТП", - сказал Асадов.

Официальный представитель структуры отметил, что в этот день также будет усилен контроль дорожной полиции на территориях, где осуществляется продажа жертвенных животных.

(Автор: Самир Али Текст: Талех Агавердиев)