Месси заставил охрану пропустить к нему юного фаната – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-31 15:07 | www.oxu.az | 2

30-летний суперфорвард «Барселоны» и национальной аргентинской сборной Лионель Месси совершил поступок, которым до сих пор восхищаются футбольные фанаты по всему миру.

Как передает Oxu.Az, Месси вместе с другими футболистами сборной прибыл в Монтевидео на тренировку перед отборочной игрой в рамках ЧМ-2018 против Уругвая. В момент, когда пятикратный обладатель «Золотого мяча» проходил мимо журналистов и фанатов, из толпы выбежал мальчик и постарался приблизиться к кумиру. Секьюрити Месси быстро среагировали и буквально оттащили «нарушителя порядка».

Однако Месси окрикнул свою охрану и потребовал немедленно пропустить мальчика к нему. Футболист обнял фаната и сделал с ним селфи.

Н.О.