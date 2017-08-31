Азербайджан посетит миссия Азиатского банка развития

2017-08-31 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В сентябре Азербайджан посетит миссия Азиатского банка развития (АБР), говорится в информации на официальном сайте АБР.

Миссия по подпрограмме к проекту "Совершенствование государственного управления и эффективности государственного сектора" будет находиться в Баку с 25 сентября по второе октября.

Целью миссии является сбор данных для подготовки подпрограммы к проекту. В рамках подпрограммы АБР планирует выделить Азербайджану 300 миллионов долларов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)