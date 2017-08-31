Обнародованы результаты конкурса по приему на вакантные плановые места в ссузы

2017-08-31 15:27 | www.apa.az | 2

Государственный экзаменационный центр объявил итоги конкурса, проведенного для приема на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 лет) в 2017/2018 учебном году.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами на веб-сайте Государственного экзаменационного центра или отправив сообщение с «номером работы» на 7727. Для участия в конкурсе заявления подали 2374 абитуриента (всего 3157 плановых мест). 1701 из них поступили в средние специальные учебные заведения.

Список поступивших абитуриентов и проходные баллы будут опубликованы 1 сентября в специальном выпуске журнала «Абитуриент». Абитуриенты должны пройти регистрацию, представив соответствующие документы в ссузы, в которые поступили. Если абитуриенты не пройдут регистрацию в установленный срок, то это будет рассматриваться как отказ от размещения по соответствующей специальности. Таким образом приказ о поступлении абитуриента в ссуз отправлен не будет.