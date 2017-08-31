В Азербайджане создаются особые зоны отдыха вдоль магистральной дороги (ФОТО)

2017-08-31 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые создаются особые зоны отдыха вдоль магистральной дороги.

Как сообщили Trend в четверг в ОАО "Азеравтойол", данный проект реализуется вдоль строящейся автомобильной дороги Алят-Астара.

Согласно проекту, предусмотрено создание зон отдыха на определенном расстоянии друг от друга вдоль дороги. В связи с этим вдоль новой дороги уже выделены особые территории, установлены информационные щиты. В зонах отдыха будут располагаться парковка для автомобилей, автозаправочная станция, кафе, места для отдыха, туалет, магазины и объекты общественного питания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)