В Баку развивают интеграцию инвалидов через спорт (ФОТО)

2017-08-31 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Доме молодежи Сураханского района Баку прошел семинар "Интеграция детей и юношей с инвалидностью через спорт", организованный общественным объединением "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при финансовой поддержке при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель объединения, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова.

В мероприятии приняли участие около сорока представителей различных организаций и специалистов. Ведущей была преподаватель Университета "Хазар", психолог Кямаля Алиева.

Цели семинара:

- Развитие адаптивной физической культуры и спорта, среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- Популяризация паралимпийского движения как одно из самых действенных средств реабилитации и социальной адаптации.

- Приобщение инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к физической культуре и спорту, развитие их общественной активности, пропаганда здорового образа жизни;

Выступившие Айнур Мамедова и участник Паралимпийских игр -2016 в Рио Руфат Рафиев (занял четвертое место) отметили важность реализации проекта и поделились своим опытом.

Было отмечено, что физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений.

Семинар также пройдет в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку.

(Автор: Вугар Иманов)