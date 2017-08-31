Глава МИД: Азербайджан за ускорение переговоров о стратегическом партнерстве с ЕС

2017-08-31 15:24 | www.oxu.az | 3

Азербайджан заинтересован в ускорении переговоров о стратегическом партнерстве с ЕС и развитии двустороннего сотрудничества на основе этого соглашения, сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече глав МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по словам министра, Азербайджан – надежный партнер ЕС, также растет число стратегических партнеров Азербайджана среди стран-членов организации.

Глава МИД Азербайджана назвал конструктивными и плодотворными переговоры с ЕС, которые стартовали в феврале прошлого года.

Азербайджан также заинтересован в создании связей с ЕС по приоритетным направлениям, отметил глава МИД.

Успешная реализация соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима создаст хорошие предпосылки для отмены виз между Азербайджаном и ЕС, сказал глава МИД.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

И.Ф.