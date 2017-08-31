Нобелевские лауреаты назвали самые серьёзные угрозы человечеству

2017-08-31 15:40 | www.oxu.az | 2

Пятьдесят лауреатов Нобелевской премии назвали самые серьёзные, на их взгляд, угрозы человечеству.

Как передает Oxu.Az, опрос провело британское издание Times Higher Education среди физиков, химиков, биологов и экономистов.

Больше трети (34%) опрошенных учёных признали главной опасностью рост населения Земли и глобальное потепление, 23% — ядерную войну. Инфекционные заболевания и усиливающуюся сопротивляемость к лекарствам указали 8% опрошенных лауреатов Нобелевской премии.

Нужно отметить, что к угрозе искусственного интеллекта и роботов учёные относятся прохладно. Половина опрошенных назвали её маловероятной, почти четверть (24%) отметили «определённо нет» и «возможно» и лишь один человек (2%) заявил, что «определённо да».

Вместе с тем ранее известный американский бизнесмен Илон Маск и британский учёный Стивен Хокинг называли искусственный интеллект одной из угроз человечеству.

Н.О.